ABD Dışişleri Bakanlığı: Suriye'deki işgali onaylamıyoruz

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin güney sınırıyla ilgili ulusal güvenlik kaygılarını anladıklarını ancak 'işgal' olarak nitelendirdikleri Suriye'ye operasyonu onaylamadıklarını açıkladı.



Bakanlık tarafından basın mensuplarına yapılan açıklamalarda Ankara ile iletişim halinde olduklarını belirten yetkili, "IŞİD ile mücadele kapsamında alanda ortaklara ihtiyacımız var. Bu ortak, PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'nin ağırlıkta olduğu SDG güçleridir. Tabii ki bu durum, 35 yıldır PKK'nın düzenlediği korkunç terör saldırıları sebebiyle acı çeken Türkiye için sorun teşkil ediyor." dedi.