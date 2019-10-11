Abd dışişleri bakanlığı: türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz, ancak harekatı onaylamıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey yetkililer, medya mensupları ile katıldıkları telekonferansta Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ve Barış Pınarı Harekatı'na dair değerlendirmelerde bulundu. Yetkililer değerlendirmede, Türkiye'nin güney sınırıyla ilgili ulusal güvenlik kaygılarını anladıklarını, fakat Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonunu onaylamadıklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan açıklamaya göre üst düzey yetkili, Türkiye ile uzun zamandır iletişim içinde olduklarını ve Türkiye'nin sınır güvenliğine yönelik endişelerini anladıklarını belirterek, "DEAŞ ile mücadele kapsamında alanda bir ortağa ihtiyacımız var ve bu ortak, PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'nin ağırlıkta olduğu SDG oldu. Bu durumda, 35 yıldır PKK'nın düzenlediği korkunç terör saldırılarından acı çeken Türkiye için bir sorun oluşturuyor. Yani Türkiye'nin haklı endişeleri var" şeklinde konuştu.

Ayrıca, yetkili, tüm bölgede istikrarsızlık ve güvensizlik oluşturduğunu için Türkiye'nin askeri harekatını onaylamadıklarını belirterek, "ABD harekata askeri olarak müdahale etmeyecek. Türkiye NATO müttefikidir. Bahsettiğim gibi Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlıyoruz" dedi.

Öte yandan yetkili, Türkiye'nin, belirtilen bölgelerin dışına çıkması veya insan hakları ihlallerinde bulunması durumunda ağır yaptırımlarla karşılaşacağını öne sürdü.

DEAŞ'LI TUTUKLULAR

Türkiye'nin faaliyet göstereceği 30 kilometre içinde birkaç hapishane bulunduğunu ve yaklaşık 10 bin DEAŞ'lının yüzde 15'lik bir kısmının bu hapishanelerde olduğunu belirten yetkili, "Türkiye'nin bu tür hapishanelerin bulunduğu bir alanı devralmaları durumunda, tutuklular için sorumluluk üsteleneceklerine dair üst düzey taahhütler aldık" dedi.

"TRUMP, ATEŞKES SAĞLAYABİLMEK İÇİN BİR YOL BULMAYA ÇALIŞIYOR"

Ayrıca yetkili, Başkan Donald Trump'ın terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı YPG ve Türkiye arasında 'ara buluculuk' yapmak ve ateşkes sağlayabilmek için bir yol bulmaya çalıştığını söyledi.