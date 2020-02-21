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ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'nin yanındayız
18 dakika önce
ABD Dışişleri Bakanlığınca İdlib şehitleri için başsağlığı dilenerek, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." açıklaması yapıldı.
ABD Dışişleri Bakanlığınca İdlib şehitleri için başsağlığı dilenerek, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." açıklaması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:04
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