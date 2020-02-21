ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'nin yanındayız - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'nin yanındayız - Son Dakika Ekonomi

ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'nin yanındayız

18 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanlığınca İdlib şehitleri için başsağlığı dilenerek, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." açıklaması yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'nin yanındayız, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanlığınca İdlib şehitleri için başsağlığı dilenerek, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." açıklaması yapıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İdlib, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:04 
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