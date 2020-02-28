ABD Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye'yi en iyi nasıl destekleyebileceğimize bakıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Politika ABD Dışişleri Bakanlığı: 'Türkiye'yi en iyi nasıl destekleyebileceğimize bakıyoruz' - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye'yi en iyi nasıl destekleyebileceğimize bakıyoruz"

11 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye'yi bu krizde en iyi nasıl destekleyebileceğimize dair seçeneklere bakıyoruz" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı:

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, " Türkiye'yi bu krizde en iyi nasıl destekleyebileceğimize dair seçeneklere bakıyoruz" denildi.


ABD Dışişleri Bakanlığı, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yayımladı. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İdlib'de Türk askerlerinin kaybıyla sonuçlanan saldırı konusunda oldukça endişeliyiz. Esed rejimi, Rusya ve İran destekli güçler alçak saldırıya derhal son vermeli. Türkiye'yi bu krizde en iyi nasıl destekleyebileceğimize dair seçeneklere bakıyoruz. Bu gelişmeleri teyit etmek ve mevcut durum hakkında daha fazla netlik sağlamak için Türk makamlarıyla temas halindeyiz. NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız" ifadelerine yer verildi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:31 Kaynak: İHA
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