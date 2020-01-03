ABD Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına acilen Irak'ı terk etmeleri çağrısında bulundu - Son Dakika

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ABD Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına acilen Irak'ı terk etmeleri çağrısında bulundu
6 saat önce
ABD Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına acilen Irak'ı terk etmeleri çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:36 Kaynak: AA
ABD Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına acilen Irak'ı terk etmeleri çağrısında bulundu
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