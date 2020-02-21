ABD Dışişleri Bakanlığınca İdlib şehitleri için başsağlığı dilenerek, "NATO müttefikimiz... - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanlığınca İdlib şehitleri için başsağlığı dilenerek, 'NATO müttefikimiz... - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanlığınca İdlib şehitleri için başsağlığı dilenerek, "NATO müttefikimiz...

7 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığınca İdlib şehitleri için başsağlığı dilenerek, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." açıklaması yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığınca İdlib şehitleri için başsağlığı dilenerek,

ABD Dışişleri Bakanlığınca İdlib şehitleri için başsağlığı dilenerek, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." açıklaması yapıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:46 Kaynak: AA
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