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ABD Dışişleri Bakanlığınca İdlib şehitleri için başsağlığı dilenerek, "NATO müttefikimiz...
7 saat önce
ABD Dışişleri Bakanlığınca İdlib şehitleri için başsağlığı dilenerek, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." açıklaması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:46 Kaynak: AA
ABD Dışişleri Bakanlığınca İdlib şehitleri için başsağlığı dilenerek, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." açıklaması yapıldı.
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