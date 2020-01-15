ABD Dışişleri Bakanlığından "AA çalışanı gazetecileri serbest bırakın" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanlığından 'AA çalışanı gazetecileri serbest bırakın' çağrısı - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanlığından "AA çalışanı gazetecileri serbest bırakın" çağrısı

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın başkenti Kahire'de gözaltına alınan Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığından

ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın başkenti Kahire'de gözaltına alınan Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

AA muhabirinin sorusuna yazılı olarak yanıt veren ve adının açıklanmasını istemeyen bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Mısır polisi tarafından Anadolu Ajansı ofisine yapılan baskına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sözcü, açıklamasında, "Söz konusu haberlerin farkındayız. Eğer doğruysa, Mısır yönetimine, gözaltındaki (AA çalışanı) gazetecileri serbest bırakma ve Mısır'da özgür ve açık medyaya izin verme çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

AA Kahire ofisine dün gece baskın düzenleyen Mısır polisi, 1'i Türk vatandaşı olmak üzere, 4 çalışanı gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürmüştü. TSİ 18.00 sularında ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatmış ve internet bağlantısını kesmişti.

Sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak dışarıyla irtibat kurmalarını engellemişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Anadolu Ajansı, Kahire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:22 Kaynak: AA
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