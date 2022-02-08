Üye Girişi
ABD Dışişleri Bakanlığından Çavuşoğlu-Blinken görüşmesine ilişkin açıklama - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanlığından Çavuşoğlu-Blinken görüşmesine ilişkin açıklama

08.02.2022 22:08
ABD Dışişleri Bakanlığından Çavuşoğlu-Blinken görüşmesine ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde iki ülkenin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan bağlılığını vurguladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik çözüm noktasındaki girişimini yakından takip ettiklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde iki ülkenin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan bağlılığını vurguladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik çözüm noktasındaki girişimini yakından takip ettiklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Çavuşoğlu ile Blinken arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, iki bakan arasındaki görüşmede Ukrayna'daki krize ilişkin koordinasyonun genişletilmesi ve NATO'nun bir bütün olarak hareket etmesine yönelik konuların ele alındığı belirtildi.

Görüşmede Blinken, iki ülkenin Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını vurguladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik çözüm noktasındaki girişimini not ettiklerini belirtti.

Açıklamaya göre Çavuşoğlu ile Blinken ayrıca Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini ve ABD'nin bu sürece destek olabilmek için atabileceği adımları da değerlendirdi.

İki bakan, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin dinamik bir şekilde devamına yönelik fırsatları da ele aldı.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanlığından Çavuşoğlu-Blinken görüşmesine ilişkin açıklama - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:00 Bakan Nebati, Londra'da bankacı ve üst düzey yöneticilerle toplantı yaptı
21:58 Meteoroloji'den 50 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli yağmur ve fırtına 2 gün sürecek
21:46 Fenerbahçe'nin en büyük pişmanlığıydı! Süper Lig'e geri dönen bu isim resmen imzayı attı
21:21 Son Dakika: Sedat Peker'in videolarında adı geçiyordu! Halil Falyalı uğradığı silahlı saldırıda can verdi
21:20 17 yaşındaki sürücünün bir kişinin ölümüne neden olduğu kaza anı anbean kamerada
20:52 Karagümrük kalecisinin maçta zangır zangır titrediği anlar gündem oldu!
20:44 Bakanlık'tan açıklama geldi! Bakan Nebati'nin "Türkiye'deki enflasyonu yabancılar anlamaz" dediği iddia edilmişti
20:16 Türkiye Kupası'nda önemli zafer! 9 golün atıldığı Karagümrük-Konyaspor maçı nefes kesti
19:52 Son Dakika: Türkiye'de 8 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 241 kişi vefat etti, 111 bin 96 yeni vaka tespit edildi
19:50 Fenerbahçe sonunda yolları ayırdı! İşte Sinan Gümüş'ün imzayı attığı yeni takımı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 22:14:25. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanlığından Çavuşoğlu-Blinken görüşmesine ilişkin açıklama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement