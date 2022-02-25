ABD Dışişleri Bakanlığından Çavuşoğlu-Blinken görüşmesine ilişkin açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Dışişleri Bakanlığından Çavuşoğlu-Blinken görüşmesine ilişkin açıklama

25.02.2022 00:07
ABD Dışişleri Bakanlığından Çavuşoğlu-Blinken görüşmesine ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Çavuşoğlu ve Blinken'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Görüşmede Blinken'ın Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonunu kınadığını aktaran Price, ayrıca Blinken'ın Rusya'nın yıkıcı eylemlerinin Avrupa ve tüm dünyada yankılanacağını kaydettiğini belirtti.

Price açıklamada, "Bakan Blinken, Türkiye'ye Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması için verdiği güçlü destekten dolayı teşekkür etti." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la yaptığı görüşmede Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik desteği sürdüreceklerini vurguladı Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la yaptığı görüşmede Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik desteği sürdüreceklerini vurguladı DSP Genel Başkanı Aksakal, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini değerlendirdi DSP Genel Başkanı Aksakal, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini değerlendirdi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanlığından Çavuşoğlu-Blinken görüşmesine ilişkin açıklama - Son Dakika


Son Dakika
23:55 Türk sinemasının duayen ismi Ayten Erman koronavirüse nedeniyle hayatını kaybetti
23:52 Taraftar dalga geçerek tepki gösterdi! Fenerbahçe'nin yediği gol gündem oldu
23:50 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Batı'ya Rusya ile ilgili yaptırım uyarısı: Yaptırımlarla yenemezsiniz
23:29 İstanbul'da korkunç olay! Boğazını keserek intihar etti, o anlar kameraya kaydedildi
23:28 TikTok videosu çekerken yere düşen makineli tüfek dehşet saçtı, kız çocuğu hayatını kaybetti
23:13 Avrupa Ligi'nde heyecanlı gece! Galatasaray'ın rakibi 4 takım netleşti
22:59 Son dakika: Rusya'ya ait askeri nakliye uçağı düştü, içindeki personelin tamamı hayatını kaybetti
22:32 Son Dakika: Biden'ın talimatı üzerine 7 bin ek askeri Avrupa'ya konuşlandıracak
22:20 Biden'a, ısrarla sorulan "Putin'e yaptırım uygulayacak mısınız?" sorusu cevapsız kaldı!
22:17 Sarıgül top mermisiyle poz verdi, "Ukrayna halkının neler çektiğini anlıyorum" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 00:14:36. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanlığından Çavuşoğlu-Blinken görüşmesine ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement