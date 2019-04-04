Son Dakika Haberleri: ABD Dışişleri Bakanlığından Çavuşoğlu-Pompeo Görüşmesi Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığından Çavuşoğlu-Pompeo Görüşmesi Açıklaması

42 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasındaki görüşmede ağırlıklı olarak Suriye'nin kuzeydoğusuyla ilgili gelişmelerin ve S-400 konusunun ele alındığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından Çavuşoğlu-Pompeo Görüşmesi Açıklaması, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasındaki görüşmede ağırlıklı olarak Suriye'nin kuzeydoğusuyla ilgili gelişmelerin ve S-400 konusunun ele alındığını bildirdi.

Bakanlık Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bakan Pompeo, Suriye'nin kuzeydoğusu ile ilgili devam eden müzakereler konusunda desteğini dile getirdi, aynı zamanda bölgede Türkiye'nin tek taraflı bir askeri eyleminin muhtemel yıkıcı sonuçları hususunda uyarıda bulundu." ifadelerine yer verildi.

Pompeo'nun Türkiye'de tutuklu bulunan bazı Amerikan vatandaşlarının durumunu da gündeme getirdiği kaydedilen açıklamada, "Bakan Pompeo ayrıca Türkiye'nin Rusya'dan muhtemel S-400 füze sistemi alması konusundaki endişesini dile getirdi. Ayrıca Türkiye ile ABD arasındaki potansiyel ekonomik fırsatlar da görüşmede ele alındı." denildi.

Bakan Çavuşoğlu, NATO'nun 70. yılı dolayısıyla bugün yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Washington'da bulunuyor. Çavuşoğlu'nun Washington temasları kapsamında, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile de yarın bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:28 Kaynak: AA

Türkiye, Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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