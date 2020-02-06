ABD Dışişleri Bakanlığından çığ felaketi ve uçak kazası için taziye mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanlığından çığ felaketi ve uçak kazası için taziye mesajı - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanlığından çığ felaketi ve uçak kazası için taziye mesajı

13 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşen çığ nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından çığ felaketi ve uçak kazası için taziye mesajı, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşen çığ nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması sonucu meydana gelen kazaya da değinildi.

Açıklamada, "ABD, aynı günde çığ felaketi ve uçak kazası gibi iki trajediyi yaşayan Türk halkına yürekten başsağlığı dilemektedir. Hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını paylaşıyor, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan ve 5 kişinin öldüğü minibüsteki diğer yolcuları kurtarma çalışmaları sırasında, ikinci kez düşen çığ nedeniyle aralarında şehit olan güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 33 kişi daha hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması sonucu meydana gelen kazada ise 3 kişi hayatını kaybederken, 179 kişi yaralanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:34 Kaynak: AA
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