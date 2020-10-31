ABD Dışişleri Bakanlığından Ege Denizi'ndeki depremin ardından Türkiye ve Yunanistan'a destek mesajı - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem sonrası yaşanan can ve mal kayıpları nedeniyle Türkiye ve Yunanistan'a geçmiş olsun mesajı iletti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, Ege Denizi'ndeki depremin İzmir, Sisam ve Sakız Adası'nda yaşanan can ve mal kayıpları nedeniyle taziyelerini sunuyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias arasında bu trajik olay esnasındaki iş birliğinden sevinç duyduk." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD'deki 3 Kasım seçimleri için başkan adayı olan Demokrat Joe Biden da Twitter hesabından depreme ilişkin açıklamada bulundu.

Biden paylaşımında, "Eşim Jill ve ben, bugünkü depremin ardından Yunanistan ve Türkiye'ye dualarımızı gönderiyoruz. Başkalarını kurtarmak için çalışan cesur arama kurtama ekiplerine minnettarız. Ayrıca, birbirini desteklemek için farklılıklarını bir kenara koydukları için Türkiye ve Yunanistan'a minnettarız." ifadelerine yer verdi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ise yaptığı açıklamada, "Bugünkü depremin ardından dualarımız Türkiye ve Yunanistan halkıyla. Her iki ülkenin farklılıklarını bir kenara bırakarak, ihtiyaç zamanında birbirine yardım ettiğini görmek çok güzel. ABD de gereken yardımı yapmaya hazırdır." demişti.