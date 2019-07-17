Son Dakika Haberleri: ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye açıklaması
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ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye açıklaması

3 saat önce

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alması konusu hakkında ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, ABD Başkanı Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun seçenekleri değerlendirdiğini aktardı.

ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye açıklaması, System.String[]
Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alması konusu hakkında ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, ABD Başkanı Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun seçenekleri değerlendirdiğini aktardı.
Uluslararası basının sorularını cevaplayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alması ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı alması konularını değerlendirdi. S-400 meselesinde atılacak adımlar üzerine Başkan Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun seçenekleri değerlendirdiklerini belirten Ortagus 'yaptırım' olup olmayacağı konusunda net bir açıklama yapmaktan kaçındı. Trump'ın yaptığı açıklamayı işaret eden Sözcü, Trump ve Pompeo'nun ABD yasaları çerçevesinde yapılması gerekenler üzerine çalışmalar yürüttüğünü aktardı.
Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon faaliyetleriyle ilgili aldığı yaptırım kararlarını değerlendiren Ortagus, Washington'un AB ile birlikte olduğunu aktardı.
(İHA)
Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 12:00 Kaynak: İHA
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