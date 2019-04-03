Son Dakika Haberleri: ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye'deki Seçim Yorumu

ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye'deki Seçim Yorumu

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Türkiye'deki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin, "Özgür ve adil seçimler her demokrasi için temeldir; yani meşru sonuçların kabul edilmesi de esastır.

ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye'deki Seçim Yorumu, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Türkiye'deki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin, "Özgür ve adil seçimler her demokrasi için temeldir; yani meşru sonuçların kabul edilmesi de esastır. Bu konuda uzun ve gururlu bir geleneği olan Türkiye'den de daha azını beklemiyoruz." dedi.

ABD'den Türkiye'deki yerel seçimlere ilişkin ilk açıklama Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino'dan geldi.

Palladino, günlük basın brifinginde bir soru üzerine şu açıklamayı yaptı:

"(Türkiye'deki seçimlerle) İlgili haberleri gördük. Özgür ve adil seçimler her demokrasi için temeldir; yani meşru sonuçların kabul edilmesi de esastır. Bu konuda uzun ve gururlu bir geleneği olan Türkiye'den de daha azını beklemiyoruz."

Palladino, seçim sonuçlarıyla ilgili devam eden süreç bağlamında başka bir yorum yapmayacağını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:52 Kaynak: AA

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