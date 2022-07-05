ABD Dışişleri: İran ile Doha'da ikinci bir görüşme olmayacak - Son Dakika
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ABD Dışişleri: İran ile Doha'da ikinci bir görüşme olmayacak

05.07.2022 23:36
ABD Dışişleri: İran ile Doha'da ikinci bir görüşme olmayacak

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İran ile Katar'ın başkenti Doha'da ikinci bir görüşmenin şu aşamada söz konusu olmadığını, İran'ın anlaşma ile ilgisi olmayan taleplerde bulunduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İran ile Katar'ın başkenti Doha'da ikinci bir görüşmenin şu aşamada söz konusu olmadığını, İran'ın anlaşma ile ilgisi olmayan taleplerde bulunduğunu söyledi.

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Price, İran ile ABD arasında Doha'da yapılan görüşmede Tahran yönetiminin kendilerini "hayal kırıklığına uğrattığını" ifade etti.

Price, İran'ın nükleer anlaşmaya dönme konusunun dışında taleplerde bulunduğunu, bu durumun İran'ın ciddi ve samimi olmadığı anlamına geldiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın bölge ziyareti sürecinde Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin İran ile ABD arasında ikinci bir tur görüşme için çaba harcadığına ilişkin bir soruya yanıt veren Price, "AB ortağımıza çabalarından dolayı müteşekkiriz ancak ikinci bir görüşme gündemde yok." dedi.

Price, ABD'nin, 2015'te imzalanan ve 2018'de çekildiği Ortak Kapsamlı Eylem Planı (OKEP) olarak da bilinen İran nükleer anlaşmasına dönme konusunda kararlı olduğunu yineledi. Ancak sözcü Tahran'ın henüz bu kararlılığı göstermediğini ileri sürdü.

Viyana'dan Doha'ya nükleer müzakereler

İran'ın nükleer faaliyetleri konusunda OKEP olarak adlandırılan anlaşma, 2015'te P5+1 olarak da bilinen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ve Almanya ile İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

20 Ocak 2021'de göreve gelen Biden yönetimi, söz konusu anlaşmaya döneceklerini ve bu konuda görüşmeler yapmaya başlayacaklarını açıklamıştı.

OKEP'in yürürlüğe konulması için geçen yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlayan görüşmeler, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'ın tabiriyle "dış etkenler" nedeniyle 11 Mart'ta askıya alınmıştı.

Borrell'in 25 Haziran'daki Tahran ziyaretinde, varılan anlaşmalar çerçevesinde, nükleer anlaşmanın hayata geçirilmesi kapsamındaki görüşmelerin Katar'ın başkenti Doha'da sürmesine karar verilmişti. ABD ve İran tarafının dolaylı görüşmeleri, 28-29 Haziran'da gerçekleştirilmişti.

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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, İran'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, İran'da İranlı muhafazakar milletvekilinden 'Nükleer görüşmelerden sonuç çıkmaz' açıklaması İranlı muhafazakar milletvekilinden 'Nükleer görüşmelerden sonuç çıkmaz' açıklaması
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri: İran ile Doha'da ikinci bir görüşme olmayacak - Son Dakika

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