ABD Dışişleri Müsteşarı Cooper: CAATSA yaptırımları uzlaşma fırsatı sağlayacak - Son Dakika

ABD Dışişleri Müsteşarı Cooper: CAATSA yaptırımları uzlaşma fırsatı sağlayacak

16.12.2020 23:15
ABD Dışişleri Müsteşarı Cooper: CAATSA yaptırımları uzlaşma fırsatı sağlayacak, System.String[]

NEW ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşarı R. Clarke Cooper, Türkiye'ye yönelik ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımlarının iki ülke arasında "uzlaşma ve gidilecek yolları belirleme fırsatı sağlayacağını" söyledi.

NEW ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşarı R. Clarke Cooper, Türkiye'ye yönelik ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımlarının iki ülke arasında "uzlaşma ve gidilecek yolları belirleme fırsatı sağlayacağını" söyledi.

Cooper, New York Yabancı Basın Merkezi tarafından düzenlenen "Tercih Edilen Güvenlik Ortağı Olarak ABD: 2020'nin Önemli Noktaları ve 2021'e Bakış" konulu brifingde gazetecilere konuştu.

Türkiye'ye yönelik alınan yaptırımlar konusuna değinerek bu konuda başka alternatifleri kalmadığını savunan Cooper, "Yaptırımlar (ABD-Türkiye ilişkilerinde) yeni bir uzlaşı ve gidilecek yolları belirlemek için imkan sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Cooper, iki ülkenin müttefik olduğuna vurgu yaparak, "Birlikte olmak Türkiye'nin, ABD'nin ve NATO ittifakının en iyi çıkarına olan bir durumdur ve bu alanda uzlaşma aramak en iyisidir. Bu bizim ve Ankara'daki mevkidaşlarımız için biraz çaba gerektirecek bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin uzun vadede NATO müttefiki olarak kalmasını istediklerini vurgulayan Cooper, "ABD (Türkiye ile) yakın ikili ilişkileri sürdürmek istiyor. Tekrar ediyorum, bu alanda uzlaşma arayışında olmamak bizim çıkarımıza değildir." dedi.

Cooper, "Bu alanda yapılması gereken işler var. Birlikte çalışılabilirlik ve müttefiklik noktasında sadece hava savunma perspektifine değil, Türkiye'ye entegre bir hava savunma perspektifine hitap edecek çözümler var." diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, New York, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Müsteşarı Cooper: CAATSA yaptırımları uzlaşma fırsatı sağlayacak - Son Dakika


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