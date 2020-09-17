ABD Dışişleri Müsteşarı Keith Krach üç günlük ziyaret için Tayvan'a gitti - Son Dakika

ABD Dışişleri Müsteşarı Keith Krach üç günlük ziyaret için Tayvan'a gitti

ABD'nin Ekonomik Büyüme, Enerji ve Çevre İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Keith Krach'ın Tayvan'a düzenlediği üç günlük ziyaret başladı.

ABD Dışişleri Müsteşarı Keith Krach üç günlük ziyaret için Tayvan'a gitti, System.String[]

ABD'nin Ekonomik Büyüme, Enerji ve Çevre İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Keith Krach'ın Tayvan'a düzenlediği üç günlük ziyaret başladı.

Büyükelçi Krach'i taşıyan uçak Tayvan'ın başkenti Taipei'de askeri üsse indi. Krach'i Ada'ya varışında Tayvan yönetiminin dış ilişkilerden sorumlu yardımcı yetkilisi Harry Ho-Jen Tseng karşıladı.

Amerikalı müsteşarın ziyareti ABD yönetiminin, Tayvan'daki hükümeti Çin'in resmi temsilcisi olarak tanımayı bırakıp, Pekin'deki Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişki kurduğu 1 Ocak 1979'dan bu yana, Dışişleri Bakanlığı nezdinde Ada'ya yapılan en üst düzey ziyaret oldu.

Krach, üç günlük ziyareti süresince Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve diğer yetkililerle görüşmeler gerçekleştirecek, 19 Eylül'de eski Tayvan lideri Lee Teng-hui için düzenlenecek anma törenine katılacak.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar'ın geçen ay Tayvan'a yaptığı üç günlük ziyaret, Washington yönetiminin son yıllardaki en üst düzey teması olmuştu. Pekin yönetimi ziyarete tepki göstermişti.

Krach'in ziyaretinin, son dönemde ticaret anlaşmazlıkları, casusluk iddiaları, Hong Kong Özel İdare Bölgesi ve Uygur Özerk Bölgesi'ndeki hak ihlalleri ve Tayvan konusunda ABD ile ilişkilerinde gerilimler yaşayan Pekin yönetimi tarafından olumlu karşılanmayacağı tahmin ediliyor.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zıdong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971 yılına kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakilen diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 15:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Müsteşarı Keith Krach üç günlük ziyaret için Tayvan'a gitti - Son Dakika

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