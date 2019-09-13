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Abd dışişleri sözcüsü: iran, uluslararası kamuoyunu kandırdı

2 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, İngiltere'ye bağlı Cebelitarık yönetimi tarafından alıkonulan ve geçen ay serbest bırakılan Adrian Darya 1 (eski adıyla Grace 1) tankeri ile ilgili İran'ın uluslararası kamuoyunu kandırdığını söyledi.

Abd dışişleri sözcüsü: iran, uluslararası kamuoyunu kandırdı, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, İngiltere'ye bağlı Cebelitarık yönetimi tarafından alıkonulan ve geçen ay serbest bırakılan Adrian Darya 1 (eski adıyla Grace 1) tankeri ile ilgili İran'ın uluslararası kamuoyunu kandırdığını söyledi.

Basın bilgilendirme toplantısında konuşan Ortagus, İran'ın verdiği sözleri tutmadığını belirterek, "Bu hafta, raporlarda gördük ki, İran gemisi Adrian Darya (eski adı Grace 1), varış noktası olan Suriye kıyılarında demirlemiş. İran rejiminin, AB'ye verdiği akaryakıtın İran ya da Suriye'ye taşınmayacağına dair sözü tutmadığını gördük. İran, Esad rejiminin yaygın şiddet, ölüm ve yıkımla karşı karşıya kalan Suriye halkına yönelik acımasızlığını körükleme niyetinde görünüyor. Esad rejiminin Idlib'e yapılan saldırıları buna bir başka örnektir" dedi.

İran'ın tutulmayan sözleri ve aldatmacalarının sadece uluslararası topluma değil kendi milletine de yönelik olduğunu söyleyen Ortagus, "Bence burada dostlarımız ve uluslararası kamuoyu için unutulmaması gereken husus, İran rejiminin bir kez daha yalan söylemiş ve onları kandırmış olması ve bu yasadışı petrolün yine Esad rejimine gidiyor olması. ve bu konuda inanılmaz derecede endişe verici olan şey, Esad rejiminin bunu ne için kullandığını biliyor olmamız. Bunları Suriyelileri katletmek için kullanıyorlar" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Morgan Ortagus'un konuşması


Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, İngiltere, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:37 Kaynak: DHA
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