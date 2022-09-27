ABD'den "Ege adaları" açıklaması: Gerilimi artırabilecek eylemlerin zamanı değil - Son Dakika
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ABD'den "Ege adaları" açıklaması: Gerilimi artırabilecek eylemlerin zamanı değil

27.09.2022 00:58
ABD'den "Ege adaları" açıklaması: Gerilimi artırabilecek eylemlerin zamanı değil

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Yunanistan'ın Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a (GASA) zırhlı birlik çıkarmasına yönelik bir soru üzerine, "Uluslararası toplumun Ukrayna halkının yanında olduğu ve Rus saldırganlığına karşı durduğu bir dönemde, şimdi NATO ortakları arasında gerilimi...

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Yunanistan'ın Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a (GASA) zırhlı birlik çıkarmasına yönelik bir soru üzerine, "Uluslararası toplumun Ukrayna halkının yanında olduğu ve Rus saldırganlığına karşı durduğu bir dönemde, şimdi NATO ortakları arasında gerilimi artırabilecek açıklamaların veya eylemlerin zamanı değil." dedi.

Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ned Price, AA muhabirinin "Yunanistan'ın Ege'de GASA kapsamındaki adalara onlarca zırhlı araç ve tank çıkararak provoke ettiği gerilimin tırmanmasından endişe etmiyor musunuz?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

" Rusya'nın bir kez daha egemen bir devleti işgal ettiği, transatlantik toplum ve uluslararası toplumun Ukrayna halkının yanında olduğu ve Rus saldırganlığına karşı durduğu bir dönemde, şimdi NATO ortakları arasında gerilimi artırabilecek açıklamaların veya eylemlerin zamanı değil. NATO müttefiklerimizi bölgede barış ve güvenliği korumak ve her türlü zor farklılıkları çözmek için diplomatik olarak birlikte çalışmaya teşvik etmeye devam ediyoruz."

Sözcü toplantı sırasında, Yunan bir gazetecinin "Adalar hangi ülkenin egemenliği altındadır, Türkiye'nin mi? Yunanistan'ın mı?" sorusuna ise yanıt vermeden diplomatik yollarla farklılıkların çözülmesi gerektiği vurgusunu yineledi.

Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege'deki GASA kapsamında bulunan Midilli ve Sisam adalarına zırhlı araçlar sevk ettiği ortaya çıkmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Midilli ve Sisam adalarına ABD menşeli zırhlı araçlar konuşlandırması sebebiyle Yunanistan ve ABD'ye protesto notası vermişti.

-Nükleer anlaşma olsa da İran halkının yanında duracağına söz verdi

İran'da devam eden protestolara da değinen Price, ABD'nin protestolarla ve protestoların İran'a imzalaması için teklif edilen yeni nükleer anlaşma süreci ile ilişkili olmadığını ileri sürdü.

AA muhabirinin, "Protestolar sizinle alakalı değil ama siz İranlı yetkilileri, kurumları yaptırım listesine alarak, ABD'li bir şirket İran'da Starlink internet ağını aktif hale getirerek ve siz İran'a iletişimde kullanılmak üzere yazılım ve donanım sevk etmeleri için şirketleri teşvik ederek şu anda protestoların bir parçası oldunuz. İran ile nükleer anlaşmayı imzalasanız dahi İran sokaklarındaki insanlara desteğinizi sürdüreceğinize, İran kurum yetkililerine yaptırım uygulamaya devam edeceğinize dair İran halkına söz veriyor musunuz?" sorusuna Price "Kesinlikle, Yüzde yüz." yanıtını verdi.

Sözcü, ABD'nin protestoların bir parçası olmadığını, İran yönetiminin ABD'yi olayların bir parçası olarak göstermeyi çok istediğini ancak ülkedeki olayların halkın meşru talepleri doğrultusunda bu noktaya geldiğini savundu.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Yunanistan, Ukrayna, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den 'Ege adaları' açıklaması: Gerilimi artırabilecek eylemlerin zamanı değil - Son Dakika

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