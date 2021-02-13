ABD Dışişleri Sözcüsü Price'tan Kuzey Akım-2 boru hattı projesine yeni yaptırım sinyali Açıklaması - Son Dakika

ABD Dışişleri Sözcüsü Price'tan Kuzey Akım-2 boru hattı projesine yeni yaptırım sinyali Açıklaması

13.02.2021 00:09
ABD Dışişleri Sözcüsü Price'tan Kuzey Akım-2 boru hattı projesine yeni yaptırım sinyali Açıklaması, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kuzey Akım-2 (Nord Stream) boru hattı projesinin inşasının tamamlanması ve tescilinin gerçekleşmesi durumunda projeye müdahil olanlara yeniden yaptırım uygulamayı değerlendireceklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kuzey Akım-2 (Nord Stream) boru hattı projesinin inşasının tamamlanması ve tescilinin gerçekleşmesi durumunda projeye müdahil olanlara yeniden yaptırım uygulamayı değerlendireceklerini açıkladı.

Price, günlük basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamada bulundu.

Kuzey Akım-2 boru hattı projesinde boruları yerleştirme faaliyetlerinin yeniden başladığı hatırlatılarak ABD yönetiminin 2021 savunma bütçesi kapsamında bu faaliyetlere katılan şirketlere yeni yaptırımlar uygulamayı planlayıp planlamadığına ilişkin bir soruya Ned Price şu yanıtı verdi:

"O boru hattını tamamlayıp tescil ettirme faaliyetlerini yakından izliyoruz. Bunlar olursa yaptırım uygulama konusunda bir değerlendirme yapacağız ama şunu hemen söyleyeyim yaptırımlar elimizdeki çok önemli araçlardan bir tanesidir. Bu tür yıkıcı davranışlara karşı Avrupa enerji güvenliğini sağlamak için ortak ve müttefiklerimizle çalışacağız."

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kuzey Akım-2 projesinin kötü bir anlaşma olduğunu düşündüğünü belirten Price, "Bu kötü bir anlaşmadır. Çünkü Avrupa'yı bölüyor. Ukrayna'yı ve Orta Avrupa'yı Rusya'nın manipülasyonuna maruz bırakıyor. Bu tam da Avrupa'nın ortaya koyduğu enerji güvenliği hedefleriyle de uyuşmuyor." diye konuştu.

Projenin inşaatı ABD'nin "yaptırım tehditlerinin" ardından Aralık 2019'da durdurulmuştu.

ABD savunma bütçesi olarak da bilinen 2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasasında, Kuzey Akım-2 boru hattı inşaatında yer alan denizcilik firmalarına yaptırım uygulanmasına ilişkin bir madde yer alıyordu.

ABD Hazine Bakanlığı, 19 Ocakta Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı projesinin inşasında görev yapan Fortuna boru döşeme gemisi ile KVT-RUS adlı Rus şirketini yaptırım listesine almıştı.

24 Ocak'ta ise ABD tarafından yaptırım listesine alınan Fortuna gemisinin Danimarka sularında Kuzey Akım 2 inşasına tekrar başladığı açıklanmıştı.

Kuzey Akım 2 projesi

Toplam maliyetinin 10 milyar avro civarında olması beklenen ve yüzde 94'ü tamamlanan Kuzey Akım 2 Projesi sayesinde yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Fortuna, Enerji, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Sözcüsü Price'tan Kuzey Akım-2 boru hattı projesine yeni yaptırım sinyali Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Serenay Sarıkaya, estetik soruları karşısında çileden çıktı DSÖ'nün bir dediği diğerini tutmuyor! Koronavirüsün kökeniyle ilgili bir çelişkili açıklama daha İnce'den, Babacan'a "İlk 4 madde" tepkisi: Sorunu olanların Türkiye Cumhuriyeti ile de sorunu vardır Ali Babacan'dan Anayasa'nın ilk dört maddesi sorusuna tepki çeken yanıt: Uygun iklim olursa tartışılır ABD'de iki soyguncu içinde kadın naaşı bulunan cenaze aracını çaldı Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitime başlayacak liselerle ilgili kriterleri belirledi ABD, Husileri terör listesinden çıkardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti
Hande Sarıoğlu, işinden olduktan sonra oryantal dans videolarının devamını da paylaştı Hande Sarıoğlu, işinden olduktan sonra oryantal dans videolarının devamını da paylaştı         
23:52
Bakan Koca'dan sağlık atamaları ile ilgili tepkilere cevap: 235 yeni atama sayısı değil, boş kalan kadro sayısı Bakan Koca'dan sağlık atamaları ile ilgili tepkilere cevap: 235 yeni atama sayısı değil, boş kalan kadro sayısı         
23:39
Siyasi krizin yaşandığı İtalya'da Mario Draghi yeni hükümeti kurdu Siyasi krizin yaşandığı İtalya'da Mario Draghi yeni hükümeti kurdu         
23:08
Reytinglere yenik düşen Sol Yanım, final kararı aldı Reytinglere yenik düşen Sol Yanım, final kararı aldı         
22:33
Rizespor'da görevinden istifa eden Sumudica, büyük uğraşlar sonucunda kararından vazgeçti Rizespor'da görevinden istifa eden Sumudica, büyük uğraşlar sonucunda kararından vazgeçti         
22:27
Barakası yıkılan kadın dehşet saçtı! Tüfekle 2 kişiyi vurduktan sonra belediye binasını bastı Barakası yıkılan kadın dehşet saçtı! Tüfekle 2 kişiyi vurduktan sonra belediye binasını bastı         
20:45
CHP için gözünü kaybeden parti üyesi gördüğü vefasızlık sonrası intihar etti CHP için gözünü kaybeden parti üyesi gördüğü vefasızlık sonrası intihar etti         
19:38
Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü         
19:04
Bennu Yıldırımlar'ın, Bülent Emin Yarar'la evli olduğu ortaya çıktı Bennu Yıldırımlar'ın, Bülent Emin Yarar'la evli olduğu ortaya çıktı         
17:47
Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti         
17:33
İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama hatırlatması! Çiçekçiler yasaktan muaf tutuldu İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama hatırlatması! Çiçekçiler yasaktan muaf tutuldu         
17:07
Cinsel istismar ve terör propagandası suçlarından yargılanan sahte hoca Burhan Dalğali, tahliye edildi Cinsel istismar ve terör propagandası suçlarından yargılanan sahte hoca Burhan Dalğali, tahliye edildi         
16:13
Turistin uyarısını dikkate almayan kadın, birkaç ay sonra kanser olduğunu öğrendi Turistin uyarısını dikkate almayan kadın, birkaç ay sonra kanser olduğunu öğrendi         
16:00
Kendisinden 15 yaş büyük bir kadına kaçan adamın canlı yayında karısına söyledikleri herkesi çıldırttı Kendisinden 15 yaş büyük bir kadına kaçan adamın canlı yayında karısına söyledikleri herkesi çıldırttı         
15:42
Meteoroloji uzmanından dikkat çeken uyarı: Sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılsın Meteoroloji uzmanından dikkat çeken uyarı: Sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılsın         
14:12
Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü         
09:34
Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2021 00:53:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Dışişleri Sözcüsü Price'tan Kuzey Akım-2 boru hattı projesine yeni yaptırım sinyali Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei