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ABD Dışişleri, Ukrayna'da 6 bin 600 Amerikan vatandaşının yaşadığını tahmin ediyor - Son Dakika

ABD Dışişleri, Ukrayna'da 6 bin 600 Amerikan vatandaşının yaşadığını tahmin ediyor

01.02.2022 02:22
ABD Dışişleri, Ukrayna'da 6 bin 600 Amerikan vatandaşının yaşadığını tahmin ediyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna'da 6 bin 600 ABD vatandaşının yaşadığını ve bu kişilere muhtemel bir Rusya operasyonuna karşı iletişimde olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna'da 6 bin 600 ABD vatandaşının yaşadığını ve bu kişilere muhtemel bir Rusya operasyonuna karşı iletişimde olduğunu söyledi.

Günlük basın toplantısında değerlendirmede bulunan Price, Ukrayna'daki Amerikalıların sayısına ilişkin ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinin elindeki en güncel verilerin ekim 2021'e ait olduğunu söyledi.

Price bu tahmine göre Ukrayna'da 6 bin 600 Amerikan vatandaşının yaşadığını, 16 bin civarında Amerikalı turist olduğunu belirtti.

Artan Kovid-19 salgını ve Rusya tehdidi dolayısıyla 16 bin turist ve ziyaretçi sayısının büyük ölçüde düştüğünü tahmin ettiklerini dile getiren Price, Ukrayan'da mukim Amerikan vatandaşları konusunda ise ellerinde çok fazla veri olmadığını dile getirdi.

Price, ABD hükümet görevlilerinin söz konusu 6 bin 600 sayısına dahil olmadığını belirti.

Blinken ile Lavrov görüşmesi

Rusya Dışişleri Bakanı ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın bugün gerçekleştireceği telefon görüşmesinden beklentilerinin ne olduğuna ilişkin bir soruya yanıt veren Price, Bakanın (Lavrov), Kremlinden yazılı yanıtımıza ilk tepki veya resmi pozisyonları hakkında neler söyleyeceğini göreceğiz. Bakanın görüşme yapmasının tam amacı ilk tepkiyi duymak ve bizim Avrupalı ortaklarımızla ortak endişelerimizle ilişkili konularla ilgili görüşmeleri devam ettirmek ve kaygılarımızı iletmektir." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri, Ukrayna'da 6 bin 600 Amerikan vatandaşının yaşadığını tahmin ediyor - Son Dakika


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