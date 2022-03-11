ABD Dışişleri yetkilisi Hood, Libya'da petrol üretiminin devam etmesi gerektiğini söyledi - Son Dakika

ABD Yakın Doğu Asya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Müsteşar Vekili Joey Hood, Libya Ulusal Petrol Kurumu'nun (NOC), Libyalıların yararı için petrol üretimine kesintisiz bir şekilde bir devam etmesi gerektiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşleri'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Müsteşar Vekili Hood'un, Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mustafa Sanallah ile görüştüğü kaydedildi.

Görüşmede, ikilinin, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapma gerekliliği konusunda mutabık kaldıkları vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hood, ABD'nin NOC'un tam bağımsızlığına destek verdiğini ifade ederek, "NOC operasyonları Libyalıların yararı için kesintisiz devam etmeli." değerlendirmesinde bulundu.

NOC'dan 6 Mart'ta yapılan açıklamada Muhammed el-Beşir el-Karac liderliğindeki silahlı bir grubun 4 Mart'ta, ülkenin doğusundaki Şerara ve El-Fil petrol sahalarındaki ham petrol vanalarını kapattığı duyurulmuştu.

Daha sonra kurum tarafından 7 Mart'ta yapılan açıklamada, üretimin 3 günlük kesintinin ardından tekrar başladığı kaydedilmişti.