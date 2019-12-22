ABD Dışişleri yetkilisi: Libya'daki Rus paralı askerleri çatışmayı kanlı hale getiriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Dışişleri yetkilisi: Libya'daki Rus paralı askerleri çatışmayı kanlı hale getiriyor - Son Dakika

ABD Dışişleri yetkilisi: Libya'daki Rus paralı askerleri çatışmayı kanlı hale getiriyor

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Rus paralı askerlerinin Libya'da darbeci general Halife Hafter yanlısı militanlara verdiği destekle ülkedeki çatışmaların daha da kanlı bir hale geldiğini ve bu durumdan dolayı "çok endişeli" olduklarını belirtti.

ABD Dışişleri yetkilisi: Libya'daki Rus paralı askerleri çatışmayı kanlı hale getiriyor, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Rus paralı askerlerinin Libya'da darbeci general Halife Hafter yanlısı militanlara verdiği destekle ülkedeki çatışmaların daha da kanlı bir hale geldiğini ve bu durumdan dolayı "çok endişeli" olduklarını belirtti.

ABD basınına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen yetkili, "ABD, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH), resmi hükümet olarak tanımayı sürdürüyor ancak Washington hükümeti bu ülkedeki çatışmalarda bir taraf tutmuyor ve bir anlaşma sağlanabilecek tüm paydaşlarla görüşüyor." ifadesini kullandı.

Rusların bölgede, drone ve hava araçları kullandığını, bunun iyi bir şey olmadığını belirten yetkili, Libya'daki askeri yoğunlaşmadan dolayı çok endişeli olduklarını bildirdi.

Rus paralı askerlerinin bölgede olmasının çatışmayı şiddetlendirdiğini vurgulayan yetkili, şunları kaydetti:

"Hafter güçlerinin safında yer alan Rus güvenlik şirketi Wagner Grup üyesi paralı asker sayısının giderek artmasıyla, çatışmanın şeklinin değiştiğini ve yoğunlaştığını görüyoruz. Bu durum daha kanlı bir çatışmaya, daha fazla sivil kayba, hastane ve havalimanlarının hedef alınmasıyla daha fazla altyapı hasarına yol açıyor ancak aynı zamanda sahada Hafter'in kazandığını da görmüyoruz."

Türkiye-Libya mutabakatına eleştiri

Yetkili, Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin de "bu anlaşma işe yaramaz ve provakatif" değerlendirmesinde bulundu.

Ortagus'tan açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus da yaptığı açıklamada, "UMH'nin askeri destek talebinden ve General Halife Hafter'in Misrata'ya saldırmak için yabancı kaynaklı hava varlıkları ve paralı asker tehdidinden dolayı endişeliyiz." ifadesini kullandı.

Taraflara itidal çağrısı yapan Ortagus, "Dış askeri müdahaleler, çatışmanın çözülmesi umutlarını tehdit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ortagus, ABD'nin, siyasi müzakereleri başlatmak için Birleşmiş Milletler ve diğer tüm taraflarla görüştüğünü kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:28 Kaynak: AA
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