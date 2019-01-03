Son Dakika Haberleri: ABD Dışişlerinden Çin'e seyahat uyarısı

ABD Dışişlerinden Çin'e seyahat uyarısı

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı, yasaları keyfi uygulaması ve çifte vatandaşlara yönelik özel kısıtlamalar nedeniyle vatandaşlarını Çin'e seyahat ederken dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ABD Dışişlerinden Çin'e seyahat uyarısı, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanlığı, yasaları keyfi uygulaması ve çifte vatandaşlara yönelik özel kısıtlamalar nedeniyle vatandaşlarını Çin'e seyahat ederken dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:25 

Dışişleri Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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