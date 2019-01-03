ABD Dışişlerinden Çin'e seyahat uyarısı
1 saat önce
ABD Dışişleri Bakanlığı, yasaları keyfi uygulaması ve çifte vatandaşlara yönelik özel kısıtlamalar nedeniyle vatandaşlarını Çin'e seyahat ederken dikkatli olmaları konusunda uyardı.
ABD
Dışişleri Bakanlığı, yasaları keyfi uygulaması ve çifte vatandaşlara yönelik özel kısıtlamalar nedeniyle vatandaşlarını Çin
'e seyahat ederken dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:25
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