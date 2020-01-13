ABD Dışişlerinden Türk-Yunan ilişkileri açıklaması: Başarılı bir Türkiye hepimiz için önemli - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD Dışişlerinden Türk-Yunan ilişkileri açıklaması: Başarılı bir Türkiye hepimiz için önemli - Son Dakika Dünya

ABD Dışişlerinden Türk-Yunan ilişkileri açıklaması: Başarılı bir Türkiye hepimiz için önemli

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Türkiye - Yunanistan ilişkilerindeki gerginliği azaltmayı teşvik ettiklerini belirterek "Başarılı, büyüyen, müreffeh ve ekonomik olarak gelişen bir Türkiye, yalnızca Yunanistan için değil, hepimiz için önemli" açıklaması yaptı.

ABD Dışişlerinden Türk-Yunan ilişkileri açıklaması: Başarılı bir Türkiye hepimiz için önemli, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Türkiye - Yunanistan ilişkilerindeki gerginliği azaltmayı teşvik ettiklerini belirterek "Başarılı, büyüyen, müreffeh ve ekonomik olarak gelişen bir Türkiye, yalnızca Yunanistan için değil, hepimiz için önemli" açıklaması yaptı.


Yunanistan resmi haber ajansına göre, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü cumartesi akşamı yaptığı açıklamada, Washington'ın Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin iyileşmesi için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü söyledi. ABD'nin gerginliği azaltmak için diplomatik kanallar yoluyla Türk ve Yunan hükümetleriyle temas kurmaya devam ettiği bildirildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 07:08 
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