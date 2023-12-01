ABD Dışişleri Bakanı Blinken: 7 Ekim'in tekrar yaşanmaması için emin olmak istedik

Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden ve birkaç kez uzatılan geçici ateşkes sona erdi. İsrail ordusu saldırılarına yeniden başlarken Gazze'de 109 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Başlangıçta 4 gün olarak belirlenen ve 3 kez uzatılarak 7 güne çıkan geçici ateşkesin neden uzatılmadığına ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'den açıklama geldi.

7 EKİM'İN TEKRAR YAŞANMAMASI İÇİN EMİN OLMAK İSTEDİK"

7 Ekim'den bu yana yapacağı üçüncü Ortadoğu turunun ilk durağı olan Tel Aviv'de basın mensuplarına konuşan Blinken, şunları söyledi: "Rehineler hakkında elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. 7 gün boyunca bir ara vardı. Rehineler aileleriyle bir araya gelebildiler. İsrail'i desteklediğimizi söyledik, 7 Ekim'in tekrar yaşanmaması için emin olmak istedik.

"SİVİLLERİ KORUMAK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPACAKLAR"

Bugün yaptığımız görüşmelerde, zorlukların tüm unsurlarıyla ilgili görüşmemiz gerektiğini konuştuk. En büyük önceliğimiz siviller. İsrail'in planlarını gördüm. Sivilleri korumak için ellerinden gelenleri yapacaklar. Bu konuda destek olacağız. Çatışmalar sona erdikten sonra Gazze'de ne olacağı konusunda da çalışmalarımız devam ediyor"

BEYAZ SARAY, "ATEŞKESİN UZATILMASINI İSTİYORUZ" DEMİŞTİ

Öte yandan Beyaz Saray Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemediklerini ancak 7 günlük insani aranın 8, 9, 10'a ve ötesine uzatılmasını görmek istediklerini söylemişti.

İSRAİL'İN GAZZE'YE İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

GAZZE'DE CAN KAYBI 15 BİNİ AŞTI

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 248 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.