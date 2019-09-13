Son Dakika Haberleri: Abd, diyarbakır'daki terör saldırını kınadı
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Abd, diyarbakır'daki terör saldırını kınadı

1 saat önce

ABD Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin de yaralandığı terör saldırısı kınandı.

Abd, diyarbakır'daki terör saldırını kınadı, System.String[]
ABD Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin de yaralandığı terör saldırısı kınandı.
ABD Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından, Diyarbakır'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Terör saldırının kınandığı belirtilen mesajda, "Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu menfur saldırıların sona ermesi çağrısında bulunuyoruz" denildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Diyarbakır, Ankara, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:35 Kaynak: DHA
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