Abd, diyarbakır'daki terör saldırını kınadı
1 saat önce
ABD Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin de yaralandığı terör saldırısı kınandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:35 Kaynak: DHA
ABD Ankara
Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Diyarbakır
'da PKK
'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin de yaralandığı terör saldırısı kınandı.
ABD Ankara Büyükelçiliği, Twitter
hesabından, Diyarbakır'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Terör saldırının kınandığı belirtilen mesajda, "Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu menfur saldırıların sona ermesi çağrısında bulunuyoruz" denildi.
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