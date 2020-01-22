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ABD'den Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin skandal açıklama
14 dakika önce
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü sondaj faaliyetlerine ilişkin açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, "Endişeliyiz" ifadesini kullandı. Açıklamada, Türkiye'nin sondaj faaliyetlerini durdurma çağrısı da yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:18
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü sondaj çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Endişeli" olduklarını belirterek, sondaj faaliyetlerini durdurma çağrısında bulundu.
TÜRKİYE KARŞITI AÇIKLAMA YAPMADAN DURMADI
Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında sondaj gemileriyle gaz ve petrol arama çalışmalarını aralıuksız sürdürüyor.
Türkiye'nin bu kararlı tavrı başta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan olmak üzere AB ülkeleri ile İsrail ve Mısır'ı da rahatsız ederken; ABD de Türkiye karşıtı açıklama yapmadan durmadı.
ABD'DEN 'SONDAJ FAALİYETLERİNİ DURDURDUN' ÇAĞRISI
ABD Dışişleri Bakanlığı, dün gece Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü sondaj faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'nin faaliyetlerinden "Endişeli" oldukları belirtilen açıklamada, sondaj faaliyetlerini durdurma çağrısı da yapıldı.
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