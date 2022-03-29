ABD, Doğu Avrupa'ya 400 civarında asker, 10'dan fazla savaş uçağı sevk ediyor - Son Dakika
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ABD, Doğu Avrupa'ya 400 civarında asker, 10'dan fazla savaş uçağı sevk ediyor

29.03.2022 23:10
ABD, Doğu Avrupa'ya 400 civarında asker, 10'dan fazla savaş uçağı sevk ediyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 400 civarında asker, 10 F/A-18 tipi savaş uçağı ve birkaç C-130 askeri uçağını Doğu Avrupa'ya kaydırdıklarını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 400 civarında asker, 10 F/A-18 tipi savaş uçağı ve birkaç C-130 askeri uçağını Doğu Avrupa'ya kaydırdıklarını açıkladı.

Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Pentagon Sözcüsü John Kirby, Norveç'te tatbikatta olan ve 200 askerden oluşan bir Deniz Piyadeleri Hava Kontrol Birliğini Litvanya'ya kaydırdıklarını bildirdi.

200 askerin şu anda Litvanya'da bulunduğunu belirten Kirby, "Güney Carolina'daki Baeufort Üssü'nden Deniz Piyadelerine bağlı 10 F/A-18 Super Hornet uçağı ve birkaç Deniz Piyadeleri C-130 uçağı da Doğu Avrupa'ya kaydırılacak. Gidecekleri yeri tam olarak belirtemem ama oraya kaydırılacaklar ve bu da ayrıca 200 personelden oluşuyor." ifadesini kullandı.

Kirby, Rusya'nın Kiev çevresindeki kuvvetlerini azaltma açıklamasına da temkinli yaklaştı.

Konuya ilişkin bir soru üzerine değerlendirmede bulunan Kirby, Rusya'nın Kiev çevresindeki küçük bir birliğini çektiğini ancak bunun gerçek bir çekilme olmadığını ileri sürdü.

Kirby, "Bu bir kuvvet kaydırmadır gerçek bir çekilme değil ve Rusya'nın Ukrayna'nın diğer bölgelerinde daha büyük bir saldırıya hazır olmamız gerekir. Kiev'e yönelik tehdit bitmiş değil." diye konuştu.

Rusya'nın halen Kiev etrafında önemli bir kuvvet bulundurduğunu belirten Kirby, söz konusu Rus birliklerinin kuzey doğru çekildiğini dile getirdi.

Pentagon, önceki gün de 6 elektronik harp kabiliyetine sahip EA-18G Growler tipi savaş uçağı ve bu uçaklara eşlik edecek 240 askerin Almanya'ya gönderileceğini açıklamıştı.

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Pentagon 400 civarında asker, 10 F-18A savaş uçağı ve birkaç C-130 uçağını Doğu Avrupa'ya kaydırdıklarını açıkladı. Pentagon 400 civarında asker, 10 F-18A savaş uçağı ve birkaç C-130 uçağını Doğu Avrupa'ya kaydırdıklarını açıkladı. Anket: ABD'lilerin yüzde 33'ü Ukrayna savaşı nedeniyle silahlanmayı planlıyor Anket: ABD'lilerin yüzde 33'ü Ukrayna savaşı nedeniyle silahlanmayı planlıyor

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Kaynak: AA

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