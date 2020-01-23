ABD 'doğum turizmini' yasaklıyor: Hamile kadınlara vize kısıtlaması geliyor

Amerika Birleşik Devletleri, "doğum turizmini" engellemek için hamile kadınlara artık geçici ziyaret vizesi verilmeyeceğini duyurdu.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, 24 Ocak 2020 tarihinden itibaren B-1/B-2 türü ziyaretçi vizesinin ABD'de doğum yapmayı planlayan kadınlara verilmeyeceği belirtildi. Kararın, milli güvenliği ve göç sisteminin bütünlüğünü koruma amacıyla alındığı ifade edildi.