ABD 'doğum turizmini' yasaklıyor: Hamile kadınlara vize kısıtlaması geliyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD 'doğum turizmini' yasaklıyor: Hamile kadınlara vize kısıtlaması geliyor - Son Dakika Dünya

ABD 'doğum turizmini' yasaklıyor: Hamile kadınlara vize kısıtlaması geliyor

17 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri, "doğum turizmini" engellemek için hamile kadınlara artık geçici ziyaret vizesi verilmeyeceğini duyurdu

ABD 'doğum turizmini' yasaklıyor: Hamile kadınlara vize kısıtlaması geliyor, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri, "doğum turizmini" engellemek için hamile kadınlara artık geçici ziyaret vizesi verilmeyeceğini duyurdu.


Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, 24 Ocak 2020 tarihinden itibaren B-1/B-2 türü ziyaretçi vizesinin ABD'de doğum yapmayı planlayan kadınlara verilmeyeceği belirtildi. Kararın, milli güvenliği ve göç sisteminin bütünlüğünü koruma amacıyla alındığı ifade edildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:39 
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