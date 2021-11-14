ABD DONANMA GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Son Dakika

ABD DONANMA GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
14.11.2021 13:33
ABD Donanması'nın Karadeniz'de bulunan 3 gemisinden birisi olan ikmal gemisi İstanbul Boğazı'ndan gerçek Marmara Denizi'ne açıldı.
ABD Donanması'nın Karadeniz'de bulunan 3 gemisinden birisi olan ikmal gemisi İstanbul Boğazı'ndan gerçek Marmara Denizi'ne açıldı.
Askeri geminin geçişine sahil güvenlik botları ve Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü de eşlik etti. ABD Donanmasının ikmal gemisi olan T-AO-189 Borda numaralı 'USNS John Lenthall' saat 11.30 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Askeri geminin boğaz geçişine sahil güvenlik botları ve Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü eşlik etti. Yaklaşık 1 saatte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görüldü. 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan 206 metre uzunluğundaki askeri gemi Marmara Denizi'ne açıldı.
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