ABD DONANMA GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Son Dakika

ABD Donanması'nın Karadeniz'de bulunan 3 gemisinden birisi olan ikmal gemisi İstanbul Boğazı'ndan gerçek Marmara Denizi'ne açıldı.

Askeri geminin geçişine sahil güvenlik botları ve Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü de eşlik etti. ABD Donanmasının ikmal gemisi olan T-AO-189 Borda numaralı 'USNS John Lenthall' saat 11.30 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Askeri geminin boğaz geçişine sahil güvenlik botları ve Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü eşlik etti. Yaklaşık 1 saatte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görüldü. 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan 206 metre uzunluğundaki askeri gemi Marmara Denizi'ne açıldı.