ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı tatbikatı yaparken 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı

Uçak gemisi USS Gerald R. Ford, Cuma günü Atlantik Okyanusu'nda seyir halindeyken ilk planlanmış patlayıcı tatbikatını tamamladı. ABD Donanması, patlamanın geminin şok sertliğini ölçmek için yapıldığını açıkladı.

ABD Donanması'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sınıfının en üst teknolojili uçak gemisi, geminin savaş koşullarına dayanacak şekilde sertleştirilmesini sağlamak için gelişmiş bilgisayar modelleme yöntemleri, testler ve analizler kullanılarak tasarlandı ve bu şok denemeleri, geminin şok sertliğini doğrulamada kullanılan verileri doğruluyor.

EN YENİ VE EN GELİŞMİŞ UÇAK GEMİSİ

Ford'un şok denemeleri, test alanındaki deniz yaşamının bilinen göç kalıplarına saygı göstererek, çevresel azaltma gerekliliklerine uygun bir program dahilinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Kıyısı açıklarında yürütülüyor. Ford, ABD Donanması'ndaki en yeni ve en gelişmiş uçak gemisidir.

TEST VE DENEME DÖNEMİ KAPANDI

Gemi, Nisan ayında, mürettebatın gerekli tüm testleri tamamladığı, planlanan iyileştirmeleri ve bakımı planlanandan önce tamamladığı ve Ford-Sınıfı sistemlerinin güvenilirliğini artırmak için dersler aldığı 18 aylık başarılı bir teslimat sonrası test ve deneme dönemini kapattı."