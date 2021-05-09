ABD Donanması Umman Denizi'nde silah yüklü bir gemiye el koydu - Son Dakika

ABD Donanması, Umman Denizi'nin kuzey kesiminde düzenlenen operasyonlar sonrası bulunan silah yüklü bir gemiye el koydu.

ABD Donanması 5. Filosundan yapılan açıklamada, 6 Mayıs'ta Umman Denizi'nin kuzeyinde başlatılan operasyon kapsamında güdümlü füze kruvazörü USS Monterey'in, "Arap yelkenlisi" olarak tanımlanan bayraksız silah yüklü bir gemiye el koyduğu bildirildi.

Ele geçirilen silahlar arasında binlerce Çin yapımı Kalaşnikof ve yüzlerce ağır makineli tüfeğin, roket güdümlü el bombalarının ve keskin nişancı tüfeklerinin yanı sıra onlarca Rus yapımı tanksavar güdümlü füzenin bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, silahların ABD Donanmasının elinde olduğu ancak sevkiyatın başlangıç ve varış noktasının hala soruşturulduğu bildirildi.

El koyma işleminin ardından teknenin ve sorgulanmaları tamamlanan mürettebatın ayrılmasına izin verildiği belirtildi.

Yemen'de yıllardır süren iç savaşa müdahil olan tarafların Umman Denizi üzerinden ülkeye silah sevkiyatı yaptığı biliniyor.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.