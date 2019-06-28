ABD donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
1 saat önce
ABD Donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:06 Kaynak: AA
ABD Donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı
'ndan geçti. Ege Denizi
yönünden boğaza giren 103 metre boyundaki "USNS Yuma" adlı yüksek hızlı transfer gemisi, Marmara Denizi
'ne doğru seyrini sürdürdü.
Sahil güvenlik ekiplerinin botlarla eşlik ettiği geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
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