Son Dakika Haberleri: ABD donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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ABD donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

1 saat önce

ABD Donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

ABD donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]
ABD Donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Ege Denizi yönünden boğaza giren 103 metre boyundaki "USNS Yuma" adlı yüksek hızlı transfer gemisi, Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.

Sahil güvenlik ekiplerinin botlarla eşlik ettiği geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:06 Kaynak: AA
Marmara Denizi, Amerika Birleşik Devletleri, Çanakkale Boğazı, Güncel
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