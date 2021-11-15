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ABD Donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

ABD Donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

15.11.2021 10:32
ABD Donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD Donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

ABD Donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Alınan bilgiye göre, T-AO-189 borda numaralı "USNS John Lenthall" adlı ikmal gemisi, Marmara Denizi yönünden gelip Çanakkale Boğazı'na girdi.

Ege Denizi'ne doğru ilerleyen geminin geçişine güvenlik amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri botlarla eşlik etti.

Boyu 206 metre, ağırlığı 31 bin 200 groston olan geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

ABD Donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ABD Donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ABD Donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ABD Donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
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