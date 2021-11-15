ABD Donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Boyu 206 metre, ağırlığı 31 bin 200 groston olan geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

Ege Denizi 'ne doğru ilerleyen geminin geçişine güvenlik amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri botlarla eşlik etti.

Alınan bilgiye göre, T-AO-189 borda numaralı "USNS John Lenthall" adlı ikmal gemisi, Marmara Denizi yönünden gelip Çanakkale Boğazı'na girdi.

ABD Donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı 'ndan geçiş yaptı.

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