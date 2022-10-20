ABD Donanmasına ait hastane gemisi Kolombiya'da yardım faaliyetleri yapacak

ABD Donanmasına ait "USNS Comfort" isimli hastane gemisi, 11-19 Kasım tarihleri arasında Kolombiya'yı ziyaret ederek, gemide tıbbi hizmetlerin yanı sıra insani yardım konularında eğitim verecek.

Başkent Bogota'taki ABD Büyükelçiliğinde düzenlenen basın toplantısında konuşan ABD'nin Bogota Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Francisco Palmieri, geminin ülkenin Cartagena kentinde, en savunmasız ve ihtiyaç sahibi insanlara tıbbi yardım sağlamak için görev alacağını belirtti.

Palmineri, iki ülke arasındaki iş birliğine değinerek, "Yardım sağlanmasının yanı sıra uzmanlar arasında fikir alışverişi yaparak Kolombiya Sağlık ve Savunma Bakanlıkları ile ilişkilerimizi güçlendirmeyi umuyoruz. Ayrıca insani yardım ve doğal afet müdahale tatbikatı yapacağız." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Carolina Corcho da ABD hükümeti ile iş birliği ve dayanışmanın artacağını kaydederek, yardımdan faydalanacak kişilerin şimdiden tespit edildiğini söyledi.

Cartagena Uluslararası İş Birliği Ofis Danışmanı Miguel Manga ise ABD Comfort gemisine ev sahipliği yapmanın onurunu yaşadıklarını dile getirerek, geminin tüm yararlanıcılar için büyük fırsatlar sunacağını bildirdi.

Çalışma 200 doktor tarafından yürütülecek

Geminin, 11 Kasım'da Cartagena'ya varmasının ardından bu süre içerisinde 60 ameliyatın yapılacağı, katılımcılar için genel yetişkin bakımı, pediatrik bakım, jinekoloji, diş hekimliği, oftalmoloji ve dermatoloji hizmeti verileceği açıklandı.

Yardım gemisinin Kolombiya'dan sonra Orta Amerika ülkelerinden Guatemala ve Honduras ile Karayip ülkeleri Dominik Cumhuriyeti ve Haiti'de ziyaret gerçekleştireceği bilgisi paylaşıldı.

USNS Comfort yardım gemisinin kasım ayında gerçekleştireceği ziyaret ile Kolombiya'da toplamda 7. kez görev yapması bekleniyor.