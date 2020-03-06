ABD'de dondurmayı yalayıp dolaba geri koyan adama hapis cezası verildi - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya ABD'de dondurmayı yalayıp dolaba geri koyan adama hapis cezası verildi - Son Dakika Dünya

ABD'de dondurmayı yalayıp dolaba geri koyan adama hapis cezası verildi

6 saat önce

ABD'nin Teksas eyaletinde, sosyal medyada şaka olarak paylaşmak için bir süpermarkette, dolaptan aldığı dondurmayı yalayıp yerine geri koyan bir kişiye bir ay hapis cezası verildi.

ABD'nin Teksas eyaletinde, bir adam sosyal medyada şaka olarak paylaşmak için bir süpermarkette dolaptan aldığı dondurmayı yalayıp yerine koydu. 24 yaşındaki D'Adrien Anderson Walmart isimli gencin bu davranışı 1 ay hapis cezası almasına sebep oldu.

DONDURMAYI YALAYIP YERİNE KOYDU

Houston'ın 145 kilometre doğusundaki Port Arthur kentinde yaşayan Anderson, geçtiğimiz Ağustos ayında sosyal medyada bir video paylaştı. Videoda bir süpermarketten aldığı dondurmayı yalayıp geri dolaba koyduğu anlar yer alıyordu.

ŞİRKET BİN 565 DOLAR ZARAR ETTİ

Videonun yayılmasının ardından, Blue Bell isimli şirket, önlem almak için dolaptaki tüm dondurmaları değiştirme kararı aldı. Bu karar şirkete bin 565 dolara mal oldu.

PARA VE HAPİS CEZASI

Anderson ve babası yaladığı dondurmanın satın alındığını kanıtlamak için şirkete fatura gösterse de, mahkeme Anderson'a 100 saat ücretsiz çalışma, bin dolar para cezası verildi. Ayrıca gencin, şirkete bin 565 dolar ödemesine hükmedildi. Öte yandan genç bir ay hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'de dondurmayı yalayıp dolaba geri koyan adama hapis cezası verildi
Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Dünya, Güncel, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:15 
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