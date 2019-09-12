Son Dakika Haberleri: ABD Dorian Kasırgası mağduru Bahamalı göçmenlere geçici koruma statüsü vermeyecek
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ABD Dorian Kasırgası mağduru Bahamalı göçmenlere geçici koruma statüsü vermeyecek

6 dakika önce

ABD yönetimi Dorian Kasırgası mağduru Bahamalı göçmenlere geçici koruma statüsü (TPS) vermeyecek

ABD Dorian Kasırgası mağduru Bahamalı göçmenlere geçici koruma statüsü vermeyecek, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalar'daki mağdurlara Geçici Koruma Statüsü (TPS) verme kararından vazgeçti.


Hafta başında Amerikan Sınır Güvenliği ve Gümrük Komiserliği'nin kasırga nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Bahamlıların faydalanacağını açıkladığı statünün kendilerine verilmeyeceği belirtildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:00 
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