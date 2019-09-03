ABD, Dorian Kasırgası'na hazırlanıyor
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ABD'nin güneydoğu sahillerine 4'üncü kategoride yaklaşan Dorian Kasırgası nedeniyle, Güney Carolina'nın Charleston bölgesinde bulunan bir bankanın kapı ve pencereleri kontrplaklarla kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 08:45 Kaynak: AA
ABD'nin güneydoğu sahillerine 4'üncü kategoride yaklaşan Dorian Kasırgası nedeniyle, Güney Carolina'nın Charleston bölgesinde bulunan bir bankanın kapı ve pencereleri kontrplaklarla kapatıldı.
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