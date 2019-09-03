Son Dakika Haberleri: ABD, Dorian Kasırgası'na hazırlanıyor
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ABD, Dorian Kasırgası'na hazırlanıyor

5 saat önce

ABD'nin güneydoğu sahillerine 4'üncü kategoride yaklaşan Dorian Kasırgası nedeniyle, Güney Carolina'nın Charleston bölgesinde bulunan bir bankanın kapı ve pencereleri kontrplaklarla kapatıldı.

ABD'nin güneydoğu sahillerine 4'üncü kategoride yaklaşan Dorian Kasırgası nedeniyle, Güney Carolina'nın Charleston bölgesinde bulunan bir bankanın kapı ve pencereleri kontrplaklarla kapatıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Carolina, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 08:45 Kaynak: AA
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