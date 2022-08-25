ABD'den Suriye'de İran destekli gruplara yeni hava saldırısı - Son Dakika
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ABD'den Suriye'de İran destekli gruplara yeni hava saldırısı

25.08.2022 20:46
ABD'den Suriye'de İran destekli gruplara yeni hava saldırısı

ABD, dün Suriye'deki ABD üslerine yapılan roketli saldırının ardından İran destekli gruplara yönelik hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

ABD, dün Suriye'deki ABD üslerine yapılan roketli saldırının ardından İran destekli gruplara yönelik hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, "Dün gece Suriye'nin kuzeydoğusundaki üslerimize yapılan roketli saldırıların ardından, CENTCOM kuvvetleri bölgedeki İran destekli militanlara AH-64 Apache helikopterleri, AC-130 silahlı helikopterler ve M777 toplar ile saldırı düzenlemiştir. Bu saldırılar sonunca 4 düşman kuvveti öldürülmüş ve 7 düşman roketatarı yok edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan CENTCOM Komutanı Erik Kurilla da yaptığı yazılı açıklamada, ABD askerlerine yönelik saldırılara gerekli karşılığın verileceğinin altını çizerek, "Hiçbir grup fütursuzca bizim askerlerimize saldıramayacaktır. Halkımızı korumak için gerekli tüm önlemleri alacağız." ifadesini kullandı.

ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki Deyrizor'daki Yeşilköy ve Conoco isimli üslerine yönelik dün akşam saatlerinde roketli saldırı olmuştu.

CENTCOM, saldırıda ABD'li askerlerin hafif yaralandığını ve olayın sorumlusunun bölgedeki İran destekli gruplar olduğunu duyurmuştu.

Yeşilköy'deki üsse 16 Ağustos'ta da saldırı olmuştu

Koalisyon güçleri, 16 Ağustos'ta yerel saatle 21.00 sularında Deyrizor'daki Yeşilköy üssüne konuşlu koalisyon güçlerine yönelik roketli saldırı girişimi olduğunu belirtmiş, CENTCOM ise 23 Ağustos'taki açıklamasında saldırıya karşılık olarak Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Petrol sahası içinde konutlar bölgesi olarak bilinen Yeşilköy'de koalisyon güçlerinin konakladığı konutların yanı sıra silah depoları bulunuyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'den Suriye'de İran destekli gruplara yeni hava saldırısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'den Suriye'de İran destekli gruplara yeni hava saldırısı - Son Dakika
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