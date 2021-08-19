Üye Girişi
ABD, dünya liderlerine Kovid-19 nedeniyle BM Genel Kuruluna çevrim içi katılma çağrısı yaptı - Son Dakika

ABD, dünya liderlerine Kovid-19 nedeniyle BM Genel Kuruluna çevrim içi katılma çağrısı yaptı

19.08.2021 10:27
ABD, dünya liderlerine Kovid-19 nedeniyle BM Genel Kuruluna çevrim içi katılma çağrısı yaptı, System.String[]

ABD, BM üyesi ülkelerin lider ve bakanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna çevrim içi katılma çağrısında bulundu.

ABD, BM üyesi ülkelerin lider ve bakanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna çevrim içi katılma çağrısında bulundu.

ABD, gelecek ay New York şehrindeki BM Genel Kuruluna lider veya bakan düzeyinde katılım sağlamayı düşünen 150'den fazla ülkeyi, virüsün yayılımını önlemek amacıyla katılımcılarla video adres paylaşarak çevrim içi katılım sağlamaya çağırıyor.

ABD misyonundan 192 BM üyesine gönderilen notta, tüm BM toplantı ve yan etkinliklerinin çevrim içi olarak yapılması çağrısında bulunulurken, söz konusu etkinliklerin şehre insan çekerek "toplum, New Yorklular ve diğer yolcular için riski gereksiz yere artırdığı" ifade edildi.

Söz konusu notta, ABD'nin bu önemli etkinlikleri çevrim içi bir formatta başarılı kılmak için her türlü çabayı ortaya koymaya hazır olduğu kaydedildi.

Genel Kurul Toplantısı, 21-27 Eylül'de yapılacak

BM, temmuz sonlarında 21-27 Eylül'de gerçekleşecek yıllık Genel Kurul Toplantısı'na dünya liderlerinin şahsen katılmasına veya Kovid-19 kısıtlamaları seyahat etmelerine engel oluyorsa önceden kaydedilmiş konuşmalar yapılmasına izin vermeye karar vermişti.

Genel Kurul konuşmacılar listesinde, ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi dahil olmak üzere bizzat katılım sağlamayı planlayan 127 devlet ve hükümet başkanı bulunuyor.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Birleşmiş Milletler, New York, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, dünya liderlerine Kovid-19 nedeniyle BM Genel Kuruluna çevrim içi katılma çağrısı yaptı - Son Dakika


Son Dakika

İrem Hemşire, Afganistan'dan kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü 10:18 İrem Hemşire, Afganistan'dan kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü Dolar güne yükselişle başladı! 8,53 seviyelerinden işlem görüyor 10:10 Dolar güne yükselişle başladı! 8,53 seviyelerinden işlem görüyor Başörtülü sunumuyla gündem olan muhabir, silahlı Taliban üyelerinin arasında kaldı 10:02 Başörtülü sunumuyla gündem olan muhabir, silahlı Taliban üyelerinin arasında kaldı
Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi 09:59 Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi Sarı-kırmızılılarda sular durulmuyor! Marcao'nun Kerem'e saldırmasının ardından kaptanlar Arda ve Muslera arasında gerginlik yaşandı 09:36 Sarı-kırmızılılarda sular durulmuyor! Marcao'nun Kerem'e saldırmasının ardından kaptanlar Arda ve Muslera arasında gerginlik yaşandı Ertelenen Kabine, bugün toplanıyor! Aşı olmayanlara uygulanacak kısıtlamalar masaya yatırılacak 08:31 Ertelenen Kabine, bugün toplanıyor! Aşı olmayanlara uygulanacak kısıtlamalar masaya yatırılacak
Afgan gazeteciden gündem olan sözler: Atatürk'ün yolundan gitselerdi bunları yaşamazdık 07:18 Afgan gazeteciden gündem olan sözler: Atatürk'ün yolundan gitselerdi bunları yaşamazdık Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu 00:45 Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu

Son Dakika Haberleri
10:24 Sarı-lacivertlilerde yerli grubunu Vitor Pereira değil, Başkan Ali Koç dağıttı
10:18 İrem Hemşire, Afganistan'dan kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü
10:11 Güvenlik kamerasını fark eden hırsızın yaptığı hareket tebessüm yarattı
10:10 Dolar güne yükselişle başladı! 8,53 seviyelerinden işlem görüyor
10:01 Başörtülü sunumuyla gündem olan muhabir, silahlı Taliban üyelerinin arasında kaldı
09:59 Serenay Sarıkaya, "Evdeyim bebeğim" notuyla arka arkaya süper mini elbiseli pozlarını paylaştı
09:58 Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi
09:43 Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu
09:35 Sarı-kırmızılılarda sular durulmuyor! Marcao'nun Kerem'e saldırmasının ardından kaptanlar Arda ve Muslera arasında gerginlik yaşandı
09:07 Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti
Sarı-lacivertlilerde yerli grubunu Vitor Pereira değil, Başkan Ali Koç dağıttı Sarı-lacivertlilerde yerli grubunu Vitor Pereira değil, Başkan Ali Koç dağıttı         
10:25
Güvenlik kamerasını fark eden hırsızın yaptığı hareket tebessüm yarattı Güvenlik kamerasını fark eden hırsızın yaptığı hareket tebessüm yarattı         
10:12
Freni boşalan iş makinesi, minibüsü biçti! Yaralılar var Freni boşalan iş makinesi, minibüsü biçti! Yaralılar var         
10:04
Serenay Sarıkaya, Serenay Sarıkaya, "Evdeyim bebeğim" notuyla arka arkaya süper mini elbiseli pozlarını paylaştı         
10:00
Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu         
09:44
Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti         
09:07
Ebru Şallı'nın yeni eşini arayan haciz memurları, gittikleri evde eski eş Harun Tan'ı buldu Ebru Şallı'nın yeni eşini arayan haciz memurları, gittikleri evde eski eş Harun Tan'ı buldu         
07:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı         
07:16
Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı         
22:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Söylemeye gönlüm razı olmuyor" diyerek sordu: Biz ne zaman birlik olacağız?         
21:56
İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
21:05
ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı         
20:51
Yıllar onu çok değiştirdi! Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı Yıllar onu çok değiştirdi! Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı         
19:39
Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler         
16:55
ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu         
16:42
"Efsane komutan"ın oğlu Amrullah Salih Taliban'a karşı sahaya indi: Milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım         
16:16
Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2021 10:33:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD, dünya liderlerine Kovid-19 nedeniyle BM Genel Kuruluna çevrim içi katılma çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement