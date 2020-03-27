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ABD, dünyada en fazla Kovid-19 görülen ülke oldu
32 dakika önce
ABD, koronavirüs salgınında 82 bin 179 vaka sayısı ile Çin ve İtalya'yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşti.
ABD, koronavirüs salgınında 82 bin 179 vaka sayısı ile Çin ve İtalya'yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşti.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:47
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