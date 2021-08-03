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ABD, düşük gelirli 100 ülkeye ağustos sonunda Kovid-19 aşısı göndermeye başlayacak - Son Dakika

ABD, düşük gelirli 100 ülkeye ağustos sonunda Kovid-19 aşısı göndermeye başlayacak

03.08.2021 17:26
ABD, düşük gelirli 100 ülkeye ağustos sonunda Kovid-19 aşısı göndermeye başlayacak, System.String[]

NEW Beyaz Saray, ABD'nin düşük gelirli 100 ülkeye söz verdiği 500 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ağustos sonunda gönderilmeye başlanacağını duyurdu.

NEW Beyaz Saray, ABD'nin düşük gelirli 100 ülkeye söz verdiği 500 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ağustos sonunda gönderilmeye başlanacağını duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla küresel mücadele kapsamında ABD'nin 60'tan fazla ülkeye 110 milyon doz aşı gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin düşük gelirli 100 ülkeye söz verdiği 500 milyon doz Kovid-19 aşısının ağustos sonunda gönderilmeye başlanacağı kaydedildi.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Beyaz Saray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, düşük gelirli 100 ülkeye ağustos sonunda Kovid-19 aşısı göndermeye başlayacak - Son Dakika


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