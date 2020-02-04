ABD düşük kapasiteli nükleer savaş başlıklarını denizaltılara konuşlandırdı - Son Dakika
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ABD düşük kapasiteli nükleer savaş başlıklarını denizaltılara konuşlandırdı

6 saat önce

ABD Savunma Bakanlığı, Nükleer Durum İnceleme Belgesi kapsamında geliştirilen düşük kapasiteli nükleer başlık taşıyan balistik füzelerin Amerikan denizaltılarına konuşlandırıldığını açıkladı.

ABD düşük kapasiteli nükleer savaş başlıklarını denizaltılara konuşlandırdı, System.String[]

ABD Savunma Bakanlığı, Nükleer Durum İnceleme Belgesi kapsamında geliştirilen düşük kapasiteli nükleer başlık taşıyan balistik füzelerin Amerikan denizaltılarına konuşlandırıldığını açıkladı.


Savunma Bakanlığı Savunma Politikaları Müsteşarı John Rood, yaptığı açıklamada, "ABD Donanması W76-2 düşük kapasiteli denizaltıdan fırlatılan balistik füze savaş başlıklarını konuşlandırdı." ifadelerini kullandı.


2018 yılında yayımlanan Nükleer Durum İnceleme Belgesi'ne atıfta bulunan Rood, "Bakanlık, Rusya gibi potansiyel hasımların düşük kapasiteli nükleer silahların ABD ve müttefiklerine karşı kendilerine avantaj sağlayacağına dair düşüncelerine karşılık az sayıda denizaltıdan fırlatılan balistik füzenin savaş başlıklarını modifiye etti." değerlendirmesinde bulundu.

Rood, söz konusu bu füzelerin ABD ve müttefiklerinin caydırıcılığını artırdığını ve Amerikan ordusuna daha seri ve esnek bir stratejik kabiliyet sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunlar, potansiyel hasımlara düşük kapasiteli nükleer silahta herhangi bir avantaj olmadığını gösteriyor. Çünkü, ABD her tehdit senaryosuna net ve kararlı bir şekilde yanıt verebilecek durumda."

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:16 Kaynak: AA
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