ABD, düzensiz göçmenlerin Meksika'ya sınır dışı edilmesine neden olan düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı - Son Dakika

ABD, düzensiz göçmenlerin Meksika'ya sınır dışı edilmesine neden olan düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı

ABD'de eski Başkan Donald Trump döneminde uygulamaya konulan ve düzensiz göçmenlerin Meksika'ya sınır dışı edilmesine neden olan düzenlemenin resmen kaldırıldığı duyuruldu.

ABD'de eski Başkan Donald Trump döneminde uygulamaya konulan ve düzensiz göçmenlerin Meksika'ya sınır dışı edilmesine neden olan düzenlemenin resmen kaldırıldığı duyuruldu.

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ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas tarafından yayınlanan yazılı bildiriye göre, 2019 Ocak'tan bu yana yürürlükte olan ve insani koruma talep eden düzensiz göçmenlerin Meksika'ya sınır dışı edilmesine neden olan "Göçmen Koruma Protokolleri" programının sona erdirildiği açıklandı.

Bakan Mayorkas, düzenlemeyi olduğu gibi bırakmanın veya üzerinde değişiklik yapmanın Joe Biden yönetiminin vizyonu ve değerleri ile tutarlı olmayacağını kaydetti.

Bildiride, sığınma başvuruları reddedilerek Meksika'ya sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayılarının fazlalığı ve düzensiz göçmenlerin karşı karşıya kaldıkları barınma, geçim ve güvenlik sorunlarına da dikkat çekildi.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi John Kato, kararı "oldukça ciddi bir hata" olarak değerlendirirken, Biden yönetiminin "ülke güvenliğini ikinci plana atarak sağduyulu sınır politikalarını gevşettiği" değerlendirmesinde bulundu.

Biden, "Meksika'da Kal" isimli düzenlemeyi yürürlükten kaldırma sözü vermişti

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

Eski Başkan Trump, 2017'de göreve geldikten sonra Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında 29 Ocak 2019'da varılan, "Meksika'da Kal Programı" olarak da bilinen Göçmen Koruma Protokolü mutabakatı kapsamında ise bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının, başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

ABD Başkanı Joe Biden, adaylığı döneminde seçildiği takdirde "Meksika'da Kal" ismiyle anılan düzenlemenin yürürlükten kaldırılacağı sözünü vermişti. Ancak Biden, seçildikten sonra düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesi yönünde talimat vererek, "insani bir sığınma sistemi" tasarlama vaadiyle uygulamanın devamına karar vermişti.

Düzenleme nedeniyle ülkeye sığınma talebinde bulunan düzensiz göçmen sayılarında büyük oranda düşüş sağlanmasına rağmen, program ciddi eleştirilerin hedefi olmuştu.

ABD'den sınır dışı edilen düzensiz göçmenlerin, Meksika'nın ABD sınırında uyuşturucu kartellerinin faaliyet gösterdiği tehlikeli bölgelerde toplandığı rapor edilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Meksiko, Ocak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:12 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, düzensiz göçmenlerin Meksika'ya sınır dışı edilmesine neden olan düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı - Son Dakika
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