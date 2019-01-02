"ABD ekonomik yaptırımla İran'ı baskı altına alma çabasında"
1 saat önce
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "ABD, ekonomik yaptırım savaşı ve tam abluka ile İran'ı baskı altına alma çabasında.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
, " ABD
, ekonomik yaptırım savaşı ve tam abluka ile İran'ı baskı altına alma çabasında. Bu ekonomik savaşta düşmana karşı galip geleceğimizden hiç kuşkum yok. Halkımız bu direniş ve mücadele ile bu savaşta bir ve bütündür." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:05
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