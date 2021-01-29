ABD ekonomisi 2020'de yüzde 3,5 küçüldü - Son Dakika

Pandemi ABD ekonomisine darbe vurdu. Ülkenin ekonomisi geçtiğimiz yıl yüzde 3,5 daraldı.

ABD Ticaret Bakanlığı 2020 yılı büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre ABD ekonomisi 2020 yılının son çeyreğinde yüzde 3,5 daraldı. Ülkenin ekonomisi 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4,8 küçülürken, ikinci çeyrekteki daralma yüzde 32,9 olmuştu. Salgının etkilerinin bir kısım azalmasıyla ABD büyümesi pozitife dönerek çeyreksel olarak yüzde 31,1 olarak gerçekleşmişti.

Salgından en fazla etkilenen ülke

ABD, 25,7 milyon vaka sayısı ve Covid-19 kaynaklı 431 bini aşkın can kaybı ile salgından en fazla etkilenen ülkeler arasında bulunuyor.

-İHA-