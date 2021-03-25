ABD ekonomisi 2020'nin son çeyreğinde yüzde 4,3 büyüdü - Son Dakika

ABD ekonomisi 2020'nin son çeyreğinde yüzde 4,3 büyüdü

25.03.2021 16:07
ABD ekonomisi 2020'nin son çeyreğinde yüzde 4,3 büyüdü, System.String[]

ABD ekonomisi, 2020'nin dördüncü çeyreğinde yüzde 4,3'lük büyüme gösterdi.

ABD ekonomisi, 2020'nin dördüncü çeyreğinde yüzde 4,3'lük büyüme gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, Ekim- Aralık 2020 dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin nihai tahminleri açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 4,3 arttı.

Söz konusu dönemde GSYH verisi yukarı yönlü revize edilirken, beklenti ekonominin dördüncü çeyrekte yüzde 4,1 büyümesi yönündeydi.

Ülkenin GSYH verisine ilişkin ocak ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 4 büyüdüğü, şubat ayında yayımlanan ikinci tahminde ise yüzde 4,1 büyüdüğü kaydedilmişti.

ABD ekonomisi, Kovid-19 salgını ve salgına karşı alınan karantina önlemleri nedeniyle geçen yılın ilk çeyreğinde 5 daralmış, ikinci çeyreğinde yaşadığı yüzde 31,4'lük rekor küçülmenin ardından, salgına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesiyle üçüncü çeyrekte yüzde 33,4 büyümüştü.

Ülke ekonomisi, 2020 genelinde ise yüzde 3,5 daralarak 1946'dan bu yana kaydedilen en kötü performansı gösterdi. ABD ekonomisi 2019'da yüzde 2,2 büyümüştü.

Dördüncü çeyreğe ait GSYH'deki revizyonda özel stok yatırımlarındaki yukarı yönlü güncellemenin yerleşik olmayan sabit yatırımlarda yapılan aşağı yönlü revizyonla dengelenmesi belirleyici oldu.

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise yüzde 1,6'dan yüzde 1,5'e revize edildi. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise yüzde 1,4'ten yüzde 1,3'e çekildi.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD ekonomisi 2020'nin son çeyreğinde yüzde 4,3 büyüdü - Son Dakika Ekonomi


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