Son Dakika Haberleri: ABD Ekonomisi 3. Çeyrekte Yüzde 3,4 Büyüdü

ABD Ekonomisi 3. Çeyrekte Yüzde 3,4 Büyüdü

3 saat önce

WASHINGTON (AA) – İkinci çeyrekte yüzde 4,2 büyüyen ABD ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 3,4 büyüme kaydetti.

ABD Ekonomisi 3. Çeyrekte Yüzde 3,4 Büyüdü, System.String[]
WASHINGTON (AA) – İkinci çeyrekte yüzde 4,2 büyüyen ABD ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 3,4 büyüme kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, bu yılın temmuz-eylül dönemine ait nihai Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) tahminlerini açıkladı.


Buna göre, ikinci çeyrekte yüzde 4,2 büyüyen ABD ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 3,4 büyüme kaydetti. Piyasaların güncellenen GSYH verisine ilişkin beklentisi yüzde 3,5'te sabit bırakılması yönündeydi.


Üçüncü çeyreğe ait GSYH'deki aşağı yönlü revizyona kişisel tüketim harcamalarındaki (PCE) artışın yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e ve ihracattaki düşüşün yüzde 4,4'ten yüzde 4,9'a revize edilmesi etkili oldu.

Raporda, dikkati çeken bir başka revizyon çekirdek PCE endeksinin yüzde 1,5'ten 1,6'ya yükseltilmesi oldu.

Üçüncü çeyrek GSYH fiyat endeksi de yüzde 1,7'den yüzde 1,8'e revize edildi.

Analistler, büyüme verisindeki negatif revizyona rağmen ülke ekonomisinin ikinci ve üçüncü çeyrekte, 2014 yılından bu yana en iyi 6 aylık performansını kaydettiğini vurgularken son çeyreğe yönelik verilerin aynı momentumu göstermeyeceğine işaret ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:09 Kaynak: AA

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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