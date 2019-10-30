Son Dakika Haberleri: ABD ekonomisi 3'ncü çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü
Son Dakika Ekonomi ABD ekonomisi 3'ncü çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü

ABD ekonomisi 3'ncü çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü

1 saat önce

ABD ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9'luk büyüme performansı gösterdi.

ABD ekonomisi 3'ncü çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü, System.String[]

ABD ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9'luk büyüme performansı gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
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