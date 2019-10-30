ABD ekonomisi 3'ncü çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü
1 saat önce
ABD ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9'luk büyüme performansı gösterdi.
ABD ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9'luk büyüme performansı gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07
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